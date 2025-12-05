Дрони атакували морський порт у Темрюку і НПЗ у Сизрані: на об'єктах виникли пожежі

Приблизно о 00:30 за місцевим часом, низка пабліків почала писати, що невідомі дрони атакували Темрюк Краснодарського Краю РФ.

Зокрема, під удар потрапив морський порт, унаслідок чого в районі об'єкта виникла пожежа. За словами підписників ASTRA, після атаки загорілися резервуари з паливом. Паралельно в мережі почали поширювати перші кадри вогню.

Через годину з офіційною заявою виступив Оперштаб Краснодарського Краю. Там підтвердили атаку дронів, пожежу, а також заявили про пошкодження портової інфраструктури.

"Через атаку БпЛА... пошкоджено елементи портової інфраструктури в Темрюку. Сталося загоряння. За даними ГУ МНС Росії по Краснодарському краю, для гасіння пожежі залучено 32 фахівці та 8 одиниць техніки. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. За попередньою інформацією постраждалих немає, персонал евакуйовано", - ідеться в повідомленні.

Трохи пізніше, приблизно о 01:40, пабліки почали писати про атаку на Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Судячи з кадрів, у районі об'єкта пожежа.

Наразі офіційних коментарів щодо Сизрані не було. Також поки незрозуміло, чим був атакований об'єкт.