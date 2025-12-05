Дроны атаковали морской порт в Темрюке и НПЗ в Сызрани: на объектах возникли пожары

Примерно в 00:30 по местному времени, ряд пабликов начали писать, что неизвестные дроны атаковали Темрюк Краснодарского Края РФ.

В частности, под удар попал морской порт, в результате чего в районе объекта возник пожар. По словам подписчиков ASTRA, после атаки загорелись резервуары с топливом. Параллельно в сети стали распространять первые кадры огня.

Спустя час с официальным заявлением выступил Оперштаб Краснодарского Края. Там подтвердили атаку дронов, пожар, а также заявили о повреждении портовой инфраструктуры.

"Из-за атаки БпЛА... повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы. По предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении.

Чуть позже, примерно в 01:40, паблики начали писать об атаке на Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. Судя по кадрам, в районе объекта пожар.

На данный момент официальных комментариев по Сызрани не было. Также пока неясно, чем был атакован объект.