Дрон вдарив по житловому будинку в Одесі, спалахнула пожежа

Що відомо на цей момент

Ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа на першому та другому поверхах.

На місці вже працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Інформація щодо постраждалих наразі перевіряється та уточнюється.

Внаслідок удару частково зруйновано перший та другий поверхи, пошкоджено фасад будівлі та балкони. Також загорілася сусідня нежитлова двоповерхова будівля.

Фото: наслідки атаки на Одесу 31 травня

Відомо про одного постраждалого - необхідну допомогу йому надали на місці.