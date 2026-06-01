Дрон ударил по жилому дому в Одессе, вспыхнул пожар

00:31 01.06.2026 Пн
1 мин
Есть ли пострадавшие и какая ситуация на месте?
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия атаки на Одессу выясняются (Getty Images)

Вражеский дрон ночью 31 мая попал в девятиэтажный жилой дом в Одессе. На первом и втором этажах возник пожар. На месте работают спасатели.

Что известно на данный момент

Вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар на первом и втором этажах.

На месте уже работают спасатели и все соответствующие службы.

Информация о пострадавших пока проверяется и уточняется.

Обновлено

В результате удара частично разрушены первый и второй этажи, поврежден фасад здания и балконы. Также загорелось соседнее нежилое двухэтажное здание.

Фото: последствия атаки на Одессу 31 мая (t.me/odesaMVA)

Известно об одном пострадавшем - необходимую помощь ему оказали на месте.

Россия регулярно атакует украинские города. Перед каждым обстрелом оккупанты собирают массив данных для прокладывания маршрутов дронов и ракет - как именно происходит этот процесс, РБК-Украина объясняло с военным экспертом.

Позапрошлой ночью удар получил и Запорожье - там повреждены дома и двое пострадавших.

