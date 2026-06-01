Дрон ударил по жилому дому в Одессе, вспыхнул пожар

Что известно на данный момент

Вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар на первом и втором этажах.

На месте уже работают спасатели и все соответствующие службы.

Информация о пострадавших пока проверяется и уточняется.

В результате удара частично разрушены первый и второй этажи, поврежден фасад здания и балконы. Также загорелось соседнее нежилое двухэтажное здание.

Фото: последствия атаки на Одессу 31 мая

Известно об одном пострадавшем - необходимую помощь ему оказали на месте.