Дрон ударил по жилому дому в Одессе, вспыхнул пожар

Вражеский дрон ночью 31 мая попал в девятиэтажный жилой дом в Одессе. На первом и втором этажах возник пожар. На месте работают спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака.
Что известно на данный момент
На месте уже работают спасатели и все соответствующие службы.
Информация о пострадавших пока проверяется и уточняется.
Обновлено
В результате удара частично разрушены первый и второй этажи, поврежден фасад здания и балконы. Также загорелось соседнее нежилое двухэтажное здание.
Фото: последствия атаки на Одессу 31 мая (t.me/odesaMVA)
Известно об одном пострадавшем - необходимую помощь ему оказали на месте.
Россия регулярно атакует украинские города. Перед каждым обстрелом оккупанты собирают массив данных для прокладывания маршрутов дронов и ракет - как именно происходит этот процесс, РБК-Украина объясняло с военным экспертом.
Позапрошлой ночью удар получил и Запорожье - там повреждены дома и двое пострадавших.