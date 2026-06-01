ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дрон ударил по жилому дому в Одессе, вспыхнул пожар

00:31 01.06.2026 Пн
1 мин
Есть ли пострадавшие и какая ситуация на месте?
aimg Екатерина Коваль
Дрон ударил по жилому дому в Одессе, вспыхнул пожар Фото: последствия атаки на Одессу выясняются (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Вражеский дрон ночью 31 мая попал в девятиэтажный жилой дом в Одессе. На первом и втором этажах возник пожар. На месте работают спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака.

Читайте также: В Одессу из Абхазии везли взрывчатку для теракта: подробности спецоперации ГУР и СБУ

Что известно на данный момент

Вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар на первом и втором этажах.

На месте уже работают спасатели и все соответствующие службы.

Информация о пострадавших пока проверяется и уточняется.

Обновлено

В результате удара частично разрушены первый и второй этажи, поврежден фасад здания и балконы. Также загорелось соседнее нежилое двухэтажное здание.

Фото: последствия атаки на Одессу 31 мая (t.me/odesaMVA)

Известно об одном пострадавшем - необходимую помощь ему оказали на месте.

Россия регулярно атакует украинские города. Перед каждым обстрелом оккупанты собирают массив данных для прокладывания маршрутов дронов и ракет - как именно происходит этот процесс, РБК-Украина объясняло с военным экспертом.

Позапрошлой ночью удар получил и Запорожье - там повреждены дома и двое пострадавших.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Дрони
Новости
Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
Аналитика
"Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола