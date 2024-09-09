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Дрон типу Shahed, що впав у Латвії, був начинений вибухівкою, - міноборони країни

Ілюстративне фото: Shahed, який упав у Латвії, був з вибухівкою (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російським безпілотником, який 8 вересня впав у Латвії, ймовірніше за все був Shahed. Він був начинений вибухівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rus TvNet.

За словами командувача Національними збройними силами Латвії Леоніда Калніньша, дрон був "деактивований". Наразі проводиться його "ретельний аналіз". Також він заявив, що появу дрона в Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країни, метою дрона була не Латвія.

За словами міністра оборони Андріса Спрудса, Латвія посилить протиповітряну оборону на східному кордоні у відповідь на російський дрон.

Що передувало

Вчора президент Латвії Едгар Рінкевичс повідомив, що у східній частині його країни впав російський військовий безпілотник. У країні розпочали розслідування щодо падіння безпілотника.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками", - написав президент.

Варто також зауважити, що за даними Повітряних сил у ніч із 7 на 8 вересня російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Тоді ж мешканці прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня росіяни атакували Україну десятками дронів-камікадзе. Загалом РФ запустила по Україні 67 безпілотників, ППО збила 58 Shahed.

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