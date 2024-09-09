Дрон типу Shahed, що впав у Латвії, був начинений вибухівкою, - міноборони країни

Що передувало

Вчора президент Латвії Едгар Рінкевичс повідомив, що у східній частині його країни впав російський військовий безпілотник. У країні розпочали розслідування щодо падіння безпілотника.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками", - написав президент.

Варто також зауважити, що за даними Повітряних сил у ніч із 7 на 8 вересня російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Тоді ж мешканці прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня росіяни атакували Україну десятками дронів-камікадзе. Загалом РФ запустила по Україні 67 безпілотників, ППО збила 58 Shahed.

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