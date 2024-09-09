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Упавший в Латвии дрон типа Shahed был начинен взрывчаткой, - минобороны страны

Иллюстративное фото: Упавший в Латвии Shahed был со взрывчаткой (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российским беспилотником, 8 сентября упавшим в Латвии, вероятнее всего был Shahed. Он был начинен взрывчаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rus TvNet.

По словам командующего Национальными вооруженными силами Латвии Леонида Калниньша, дрон был "деактивирован". В настоящее время проводится его "тщательный анализ". Также он заявил, что появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны, целью дрона была не Латвия.

По словам министра обороны Андриса Спрудса, Латвия усилит противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на российский дрон.

Что предшествовало

Вчера президент Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил, что в восточной части его страны упал российский военный беспилотник. В стране начали расследование по падению беспилотника.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками", – написал президент.

Следует также отметить, что по данным Воздушных сил в ночь с 7 на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.

Напомним, в ночь на 7 сентября россияне атаковали Украину десятками дронов-камикадзе. В общей сложности РФ запустила по Украине 67 беспилотников , ПВО сбила 58 Shahed.

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