Упавший в Латвии дрон типа Shahed был начинен взрывчаткой, - минобороны страны

Что предшествовало

Вчера президент Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил, что в восточной части его страны упал российский военный беспилотник. В стране начали расследование по падению беспилотника.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками", – написал президент.

Следует также отметить, что по данным Воздушных сил в ночь с 7 на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.

Напомним, в ночь на 7 сентября россияне атаковали Украину десятками дронов-камикадзе. В общей сложности РФ запустила по Украине 67 беспилотников , ПВО сбила 58 Shahed.

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