"Дрон рятує дрон": українські військові показали відео нової тактики на полі бою

Українські військові випробували нову тактику на полі бою - вони евакуювали дрон за допомогою іншого безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 63 окрему механізовану бригаду ЗСУ.

На відео бригади показано унікальні кадри евакуації дронами наших розвідувальних безпілотників з поля бою.

"Війна дронів виходить на новий рівень - рядовий Немезіс рятує рядових "Лелеку" і "Мару". Насправді, це була непроста і ризикована, але блискуче виконана операція пілотів ББС 63 бригади", - сказано в описі відео.

Виробництво зброї в Україні

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що з початку повномасштабної війни виробництво власного озброєння в Україні суттєво зросло. Якщо раніше частка вітчизняного виробництва становила менш як 10%, то нині вона досягла 34% від загального обсягу.

Українські безпілотні морські катери Sea Baby та MAGURA V5 продемонстрували високу ефективність у Чорному морі, завдаючи серйозних втрат флоту РФ. У ракетному арсеналі ЗСУ особливе місце посідає комплекс "Нептун", з допомогою якого було знищено флагман Чорноморського флоту - крейсер "Москва".

У листопаді президент Володимир Зеленський повідомив про створення модернізованих, дальнобійніших версій "Нептуна", які вже були застосовані на полі бою. Серед інших зразків українського озброєння варто відзначити самохідну артилерійську установку "Богдана", протитанкові ракетні комплекси "Стугна" та "Корсар". Також далекобійні ударні дрони "Бобер", "Морок" і "Лютий" дозволяють точково вражати критичну інфраструктуру вглиб території Росії, ослаблюючи її військово-економічний потенціал.