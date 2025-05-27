"Дрон спасает дрон": украинские военные показали видео новой тактики на поле боя

Украинские военные испытали новую тактику на поле боя - они эвакуировали дрон с помощью другого беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду ВСУ.

На видео бригады показаны уникальные кадры эвакуации дронами наших разведывательных беспилотников с поля боя.

"Война дронов выходит на новый уровень - рядовой Немезис спасает рядовых "Лелеку" и "Мару". На самом деле, это была непростая и рискованная, но блестяще выполненная операция пилотов ББС 63 бригады", - сказано в описании видео.

Производство оружия в Украине

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что с начала полномасштабной войны производство собственного вооружения в Украине существенно возросло. Если раньше доля отечественного производства составляла менее 10%, то сейчас она достигла 34% от общего объема.

Украинские беспилотные морские катера Sea Baby и MAGURA V5 продемонстрировали высокую эффективность в Черном море, нанося серьезные потери флоту РФ. В ракетном арсенале ВСУ особое место занимает комплекс "Нептун", с помощью которого был уничтожен флагман Черноморского флота - крейсер "Москва".

В ноябре президент Владимир Зеленский сообщил о создании модернизированных, более дальнобойных версий "Нептуна", которые уже были применены на поле боя. Среди других образцов украинского вооружения стоит отметить самоходную артиллерийскую установку "Богдана", противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар". Также дальнобойные ударные дроны "Бобер", "Морок" и "Лютый" позволяют точечно поражать критическую инфраструктуру вглубь территории России, ослабляя ее военно-экономический потенциал.