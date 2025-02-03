Зеленський показав зброю українського виробництва (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Наша українська зброя допомагає берегти життя наших воїнів і здобувати результати на полі бою. Наше оборонне виробництво - це і техніка, і снаряди - збільшує простір нашої безпеки та арсенал можливостей", - написав Зеленський.

За словами президента, щороку "незмінно додавати цього нашого потенціалу - очевидна стратегічна перспектива України".

"Дякую кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються в оборонне виробництво в Україні", - додав Зеленський

Фото: озброєння українського виробництва (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, як раніше розповідав президент Володимир Зеленський, з початку повномасштабної війни виробництво власної зброї в Україні значно зросло. Так, вітчизняне виробництво озброєння зросло до 34% від загального обсягу, порівняно з менш як 10% раніше.

Так, завдяки морським безекіпажним катерам Sea Baby та MAGURA V5 Україна зуміла досягти разючих успіхів у протидії РФ в Чорному морі. Щодо ракетної програми, то багато кому відомі українські "Нептуни". Саме цією зброєю вдалося потопити російський крейсер "Москва". В листопаді минулого року Зеленський заявляв, що Україна зробила ще й "довгі Нептуни" та є перші ураження цими ракетами.