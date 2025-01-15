Зеленський: виробництво зброї в Україні зросло, але підтримка США й ЄС важлива
Від початку повномасштабної війни виробництво вітчизняного озброєння різко зросло. Але Україна й надалі потребує підтримки з боку Європейського Союзу (ЄС) та Сполучених Штатів Америки (США).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
За словами президента, на початку повномасштабної війни частка зброї українського виробництва становила менше 10% від загальних потреб. Однак сьогодні ця пропорція суттєво змінилася. Нині близько 33–34% усього озброєння, необхідного Україні за рік, виготовляється вітчизняними підприємствами. Водночас Європа покриває близько 30% потреб, а Штати - 40%.
Зеленський додав, що, коли обговорюють питання щодо допомоги, Україна не може розглядати її у відриві від одного з ключових партнерів. Для Києва важливо зберегти рівноправні відносини, як із Європою, так і зі Штатами. Це також важливо для гарантій безпеки. Коли ми говоримо про майбутні гарантії безпеки, одним з основних питань для обговорення зі США буде саме це.
"Танки, не важливо радянські чи не радянські у росіян, авіація, гвинтокрили тощо, у них сьогодні більше, ніж у нас. Дрони - більше у нас, виробляємо ми. За рахунок вітчизняного виробництва і грошей, які дають нам партнери. Якщо зараз розморозяться всі ці активи російські, у нас буде більше грошей не тільки на відбудову, але й на внутрішнє більше зростання", - пояснив президент.
Виробництво зброї в Україні
Як й відзначав вище президент України, від початку повномасштабної війни вітчизняне виробництво озброєння в нашій країні стрімко зросло. Ще в кінці грудня 2024-го голова уряду Денис Шмигаль заявляв, що спроможності українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) зросли в шість разів. Зокрема майже всі дрони для фронту виробляються в нашій країні.
Тим часом командир 63-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Павло Юрчук розповідав, що на Лиманському напрямку Сили оборони мають перевагу над ворогом у питанні безпілотних літальних апаратах (БпЛА).
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