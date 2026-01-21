Дрон РФ вдарив по одному з районів Харкова

"Маємо падіння бойового ворожого дрону у Слобідському районі. Наслідки уточнюються", - повідомив Терехов.

Станом на 14:20 про постраждалих чи жертв не повідомлялось.

Удари РФ по Харкову та області

Упродовж останніх днів російська армія неодноразово атакувала Харків, застосовуючи ракети та керовані авіабомби. Під час цього обстрілу значних пошкоджень зазнала критична інфраструктура міста.

Нещодавно внаслідок удару російського дрона в Слобідському районі міста поранення отримала неповнолітня дівчина.

У суботу, 17 січня, російські війська вкотре завдали ударів по місту. За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два влучання.

Того ж дня з 14:10 до 14:30 противник обстріляв Харків із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Міський голова Ігор Терехов повідомив, що удар припав по об’єкту критичної інфраструктури, який забезпечує місто електро- та теплопостачанням. Об’єкт зазнав суттєвих руйнувань.