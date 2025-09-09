Дрон атакував судно Грети Тунберг у Середземному морі на шляху до Гази: які наслідки

22-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг разом із міжнародною Global Sumud Flotilla прямувала до сектора Газа, щоб доставити харчі та ліки й спробувати прорвати ізраїльську блокаду. Флотилія, що складається приблизно з 20 суден, вирушила з Барселони минулого тижня і планувала прибути до пункту призначення у середині вересня.

Однак поблизу узбережжя Тунісу судно Family Boat зазнало ймовірної атаки дрона, внаслідок чого на кораблі спалахнула пожежа.

За словами організаторів місії, на борту було шестеро людей, усі вони залишилися неушкодженими, проте пожежа пошкодила головну палубу та складські приміщення.

"Акти агресії, спрямовані на залякування і зрив нашої місії, не зупинять нас", - заявили представники флотилії.

Реакція Тунберг

Грета підтвердила інцидент і підкреслила, що головна мета її подорожі – привернути увагу до гуманітарної катастрофи в Газі.

"Ця історія не про нашу подорож, а про Палестину, про те, як людей свідомо позбавляють базових засобів для виживання. І про те, як світ мовчить", - наголосила активістка.

До речі, це вже друга спроба Грети Тунберг дістатися Гази. У червні вона разом із групою активістів була затримана ізраїльськими силами та депортована, коли їхнє судно Madleen наблизилося до палестинських берегів.

У липні ще одна група міжнародних активістів також була перехоплена, коли намагалася дістатися Гази на кораблі Handala.