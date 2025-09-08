Готові до переговорів: у ХАМАС відреагували на останнє попередження Трампа
Палестинське угруповання ХАМАС готове до негайних переговорів з Ізраїлем про припинення вогню та звільнення заручників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Палестинський рух у своїй заяві заявив, що готовий негайно сісти за стіл переговорів, щоб обговорити звільнення усіх в’язнів в обмін на чітку декларацію про завершення війни, повне виведення ізраїльських військ із Сектора Гази та створення комітету незалежних палестинців для управління анклавом.
"ХАМАС вітає будь-які кроки, які сприяють зусиллям із припинення агресії проти нашого народу", - йдеться в заяві.
В угрупованні також підтвердили, що отримали "деякі ідеї від американської сторони, спрямовані на досягнення припинення вогню".
У ХАМАС зазначили, що перебувають "у постійному контакті з посередниками, щоб перетворити ці ідеї на всеосяжну угоду, яка відповідатиме нашим вимогам".
Ультиматум Трампа
В неділю, 7 вересня, президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС погодитися на план із припинення вогню та звільнення заручників, який затвердив Ізраїль. У разі відмови він пригрозив палестинцям "наслідками".
Раніше в Ізраїлі заявили про готовність відмовитися від наступу на Газу в разі підписання угоди з ХАМАС про припинення вогню й обмін заручниками.
План військової операції ЦАХАЛ "Колісниця Гідеона ІІ" із захоплення Гази був затверджений наприкінці серпня.
Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу схвалив плани із захоплення міста та перезапуску переговорів із ХАМАС.