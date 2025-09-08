ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Незабаром щодо Гази буде мирна угода, - Трамп

Понеділок 08 вересня 2025 05:18
UA EN RU
Незабаром щодо Гази буде мирна угода, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, вже дуже скоро буде досягнуто угоди щодо Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я збирався повернутися і побачитися з вами в літаку, але виникли деякі обставини, пов'язані з ХАМАС... ми працює над рішенням, яке, можливо, виявиться дуже хорошим", - сказав Трамп журналістам.

Коли президента США попросили розповісти подробиці, він пообіцяв деталі найближчим часом.

"Ви почуєте про це дуже скоро. Ми намагаємося покласти цьому край і повернути заручників", - сказав він, додавши, що "у нас відбулися дуже змістовні переговори".

Трамп висловив упевненість, що решту ізраїльських заручників, яких утримують у Секторі Гази, а також тіла загиблих - буде звільнено і повернуто.

"Можливо, їх буде менше ніж 20, тому що деякі, знаєте, мають тенденцію вмирати, вірно? Вони мають тенденцію помирати, навіть якщо вони молоді, здебільшого вони помирають... у нас, скажімо, 20 осіб, і в нас близько 38 тіл", - заявив Трамп.

Що передувало

У неділю CNN повідомило, що США висунули нові принципи припинення вогню на Близькому Сході, які закликають до негайного звільнення заручників і початку переговорів про всеосяжне припинення війни.

За словами двох ізраїльських чиновників, ці принципи було доведено до відома ХАМАС. Крім того, Трамп у соцмережах написав, що висунув угрупованню "останнє попередження".

Пізніше ХАМАС підтвердив, що через посередників отримав від адміністрації США "деякі ідеї", спрямовані на досягнення угоди з Ізраїлем щодо зупинки вогню в Секторі Газа і звільнення заручників. Також рух заявив, що готовий сісти за стіл переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Дональд Трамп Сектор Газа
Новини
Росія змінює тактику? Що можуть означати удари по Кабміну і мосту через Дніпро
Росія змінює тактику? Що можуть означати удари по Кабміну і мосту через Дніпро
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії