RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Дрон атаковал судно Греты Тунберг в Средиземном море на пути в Газу: какие последствия

Фото: Грета Тунберг (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Дрон атаковал судно Греты Тунберг в Средиземном море во время гуманитарной миссии в Газу. Все пассажиры остались невредимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

22-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вместе с международной Global Sumud Flotilla направлялась в сектор Газа, чтобы доставить продукты и лекарства и попытаться прорвать израильскую блокаду. Флотилия, состоящая примерно из 20 судов, отправилась из Барселоны на прошлой неделе и планировала прибыть в пункт назначения в середине сентября.

Однако вблизи побережья Туниса судно Family Boat подверглось вероятной атаке дрона, в результате чего на корабле вспыхнул пожар.

По словам организаторов миссии, на борту было шесть человек, все они остались невредимыми, однако пожар повредил главную палубу и складские помещения.

"Акты агрессии, направленные на запугивание и срыв нашей миссии, не остановят нас", - заявили представители флотилии.

Реакция Тунберг

Грета подтвердила инцидент и подчеркнула, что главная цель ее путешествия - привлечь внимание к гуманитарной катастрофе в Газе.

"Эта история не о нашем путешествии, а о Палестине, о том, как людей сознательно лишают базовых средств для выживания. И о том, как мир молчит", - подчеркнула активистка.

Кстати, это уже вторая попытка Греты Тунберг добраться до Газы. В июне она вместе с группой активистов была задержана израильскими силами и депортирована, когда их судно Madleen приблизилось к палестинским берегам.

В июле ещё одна группа международных активистов также была перехвачена, когда пыталась добраться до Газы на корабле Handala.

 

 

ООН предупреждает о голоде в Газе: около 500 тысяч человек находятся в "катастрофических условиях" из-за войны между Израилем и ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, уже очень скоро будет достигнуто соглашение по Газе.

Кроме того, Трамп в соцсетях написал, что выдвинул группировке ХАМАС "последнее предупреждение".

Позже ХАМАС подтвердил, что через посредников получил от администрации США "некоторые идеи", направленные на достижение соглашения с Израилем по остановке огня в Секторе Газа и освобождению заложников. Также движение заявило, что готово сесть за стол переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дроновПожар