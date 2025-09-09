Дрон атаковал судно Греты Тунберг в Средиземном море на пути в Газу: какие последствия

Дрон атаковал судно Греты Тунберг в Средиземном море во время гуманитарной миссии в Газу. Все пассажиры остались невредимыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
22-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вместе с международной Global Sumud Flotilla направлялась в сектор Газа, чтобы доставить продукты и лекарства и попытаться прорвать израильскую блокаду. Флотилия, состоящая примерно из 20 судов, отправилась из Барселоны на прошлой неделе и планировала прибыть в пункт назначения в середине сентября.
Однако вблизи побережья Туниса судно Family Boat подверглось вероятной атаке дрона, в результате чего на корабле вспыхнул пожар.
По словам организаторов миссии, на борту было шесть человек, все они остались невредимыми, однако пожар повредил главную палубу и складские помещения.
"Акты агрессии, направленные на запугивание и срыв нашей миссии, не остановят нас", - заявили представители флотилии.
Грета подтвердила инцидент и подчеркнула, что главная цель ее путешествия - привлечь внимание к гуманитарной катастрофе в Газе.
"Эта история не о нашем путешествии, а о Палестине, о том, как людей сознательно лишают базовых средств для выживания. И о том, как мир молчит", - подчеркнула активистка.
Кстати, это уже вторая попытка Греты Тунберг добраться до Газы. В июне она вместе с группой активистов была задержана израильскими силами и депортирована, когда их судно Madleen приблизилось к палестинским берегам.
В июле ещё одна группа международных активистов также была перехвачена, когда пыталась добраться до Газы на корабле Handala.
ООН предупреждает о голоде в Газе: около 500 тысяч человек находятся в "катастрофических условиях" из-за войны между Израилем и ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, уже очень скоро будет достигнуто соглашение по Газе.
Кроме того, Трамп в соцсетях написал, что выдвинул группировке ХАМАС "последнее предупреждение".
Позже ХАМАС подтвердил, что через посредников получил от администрации США "некоторые идеи", направленные на достижение соглашения с Израилем по остановке огня в Секторе Газа и освобождению заложников. Также движение заявило, что готово сесть за стол переговоров.