Дрон атаковал судно Греты Тунберг в Средиземном море на пути в Газу: какие последствия

22-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вместе с международной Global Sumud Flotilla направлялась в сектор Газа, чтобы доставить продукты и лекарства и попытаться прорвать израильскую блокаду. Флотилия, состоящая примерно из 20 судов, отправилась из Барселоны на прошлой неделе и планировала прибыть в пункт назначения в середине сентября.

Однако вблизи побережья Туниса судно Family Boat подверглось вероятной атаке дрона, в результате чего на корабле вспыхнул пожар.

По словам организаторов миссии, на борту было шесть человек, все они остались невредимыми, однако пожар повредил главную палубу и складские помещения.

"Акты агрессии, направленные на запугивание и срыв нашей миссии, не остановят нас", - заявили представители флотилии.

Реакция Тунберг

Грета подтвердила инцидент и подчеркнула, что главная цель ее путешествия - привлечь внимание к гуманитарной катастрофе в Газе.

"Эта история не о нашем путешествии, а о Палестине, о том, как людей сознательно лишают базовых средств для выживания. И о том, как мир молчит", - подчеркнула активистка.

Кстати, это уже вторая попытка Греты Тунберг добраться до Газы. В июне она вместе с группой активистов была задержана израильскими силами и депортирована, когда их судно Madleen приблизилось к палестинским берегам.

В июле ещё одна группа международных активистов также была перехвачена, когда пыталась добраться до Газы на корабле Handala.