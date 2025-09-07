"Останнє попередження": Трамп звернувся з погрозами до ХАМАС
Президент США Дональд Трамп попередив Хамас про наслідки відмови прийняти його умови щодо звільнення заручників та завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента в Truth Social.
Президент США Дональд Трамп заявив, що всі сторони прагнуть повернення заручників додому та завершення війни.
Він повідомив, що Ізраїль уже прийняв його умови й наголосив, що вже настав час ХАМАСу зробити те саме.
Трамп попередив організацію про можливі наслідки у разі відмови і підкреслив, що це останнє попередження.
"Я попередив ХАМАС про наслідки відмови. Це моє останнє попередження, іншого не буде! Дякую за увагу до цього питання", - підкреслив глава США.
Операція із захоплення Гази
Нагадаємо, що 21 серпня у Генштабі армії Ізраїлю заявили про розширення операції для повного захоплення Сектору Газа та наміри повністю розгромити ХАМАС.
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу схвалив план військової операції для захоплення Гази. За кілька днів ізраїльська армія посилила бойові дії у Секторі Газа та зайшла на околиці міста.
Вже 23 серпня, вперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС, ООН оголосила про голод у Секторі Газа. Це викликало нові міжнародні заклики припинити бойові дії та пришвидшити доставку гуманітарної допомоги.
Ізраїль відкинув ці висновки, а канцелярія Нетаньягу назвала звіт "відвертою брехнею".
Трамп здебільшого не коментував дані ООН. Однак посол США в Ізраїлі Майк Хакабі в соцмережі X написав, що допомога, яка надходить до Гази, була вкрадена ХАМАС.
Зауважимо, що вже 25 серпня президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль у стислі терміни завершити війну з ХАМАС.