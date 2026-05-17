Дрон атакував район АЕС "Барака" у ОАЕ, виникла пожежа

"МАГАТЕ було поінформоване ОАЕ, що рівень радіації на АЕС "Барака" залишається нормальним після того, як удар безпілотника цього ранку спричинив пожежу в електрогенераторі, розташованому в районі АЕС", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Зазначається, що аварійні дизельні генератори наразі забезпечують електроенергією третій блок АЕС.

"МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією та постійно підтримує зв’язок з владою ОАЕ, й готове надати допомогу за потреби", - додали у агентстві.

Варто зазначити, що в ОАЕ не повідомили, хто саме запустив безпілотник. Зазначається, що чотири реактори АЕС "Барака" забезпечують близько чверті потреб країни в електроенергії.

Реакція МЗС України

"Сьогоднішня атака на периметр АЕС "Барака" в ОАЕ, під час якої безпілотник влучив в електрогенератор, є абсолютно неприйнятною. Україна рішуче засуджує будь-які атаки, що ставлять під загрозу безпеку ядерних об’єктів", - заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

За його словами, Україна вже понад чотири роки зазнає цілеспрямованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема об’єктах атомної енергетики, що й надалі створює серйозні ризики для цивільного населення, регіону та всього світу.

"Захист ядерних об’єктів у всьому світі є критично важливим і має гарантуватися безумовно", – наголосив міністр.