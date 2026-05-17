Дрон атаковал район АЭС "Барака" в ОАЭ, возник пожар

Неизвестный беспилотник сегодня днем, 17 мая, атаковал электрогенератор в районе АЭС "Барака" в ОАЭ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal и Twitter МАГАТЭ.
"МАГАТЭ было проинформировано ОАЭ, что уровень радиации на АЭС "Барака" остается нормальным после того, как удар беспилотника этим утром вызвал пожар в электрогенераторе, расположенном в районе АЭС", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
Отмечается, что аварийные дизельные генераторы сейчас обеспечивают электроэнергией третий блок АЭС.
"МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией и постоянно поддерживает связь с властями ОАЭ, и готово оказать помощь при необходимости", - добавили в агентстве.
Стоит отметить, что в ОАЭ не сообщили, кто именно запустил беспилотник. Отмечается, что четыре реактора АЭС "Барака" обеспечивают около четверти потребностей страны в электроэнергии.
"Сегодняшняя атака на периметр АЭС "Барака" в ОАЭ, во время которой беспилотник попал в электрогенератор, является абсолютно неприемлемой. Украина решительно осуждает любые атаки, ставящие под угрозу безопасность ядерных объектов", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
По его словам, Украина уже более четырех лет подвергается целенаправленным российским ударам по энергетической инфраструктуре, в частности объектам атомной энергетики, что и в дальнейшем создает серьезные риски для гражданского населения, региона и всего мира.
"Защита ядерных объектов во всем мире является критически важной и должна гарантироваться безусловно", - подчеркнул министр.
Напомним, 10 мая системы противовоздушной обороны ОАЭ успешно уничтожили два иранских дрона. В результате инцидента жертв и пострадавших за последние часы не зафиксировано.
Также сообщалось, что 4 мая Иран возобновил атаки на Объединенные Арабские Эмираты, применив четыре ракеты и беспилотники. Тогда три ракеты удалось сбить над территориальными водами страны, а одна упала в море.
Как отмечалось, для усиления защиты неба Израиль передал ОАЭ современные системы ПВО, среди которых лазерная установка Iron Beam и система обнаружения беспилотников Spectro.