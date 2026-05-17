Дрон атаковал район АЭС "Барака" в ОАЭ, возник пожар

Неизвестный беспилотник сегодня днем, 17 мая, атаковал электрогенератор в районе АЭС "Барака" в ОАЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal и Twitter МАГАТЭ.

"МАГАТЭ было проинформировано ОАЭ, что уровень радиации на АЭС "Барака" остается нормальным после того, как удар беспилотника этим утром вызвал пожар в электрогенераторе, расположенном в районе АЭС", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Отмечается, что аварийные дизельные генераторы сейчас обеспечивают электроэнергией третий блок АЭС.

"МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией и постоянно поддерживает связь с властями ОАЭ, и готово оказать помощь при необходимости", - добавили в агентстве.

Стоит отметить, что в ОАЭ не сообщили, кто именно запустил беспилотник. Отмечается, что четыре реактора АЭС "Барака" обеспечивают около четверти потребностей страны в электроэнергии.

Реакция МИД Украины

"Сегодняшняя атака на периметр АЭС "Барака" в ОАЭ, во время которой беспилотник попал в электрогенератор, является абсолютно неприемлемой. Украина решительно осуждает любые атаки, ставящие под угрозу безопасность ядерных объектов", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина уже более четырех лет подвергается целенаправленным российским ударам по энергетической инфраструктуре, в частности объектам атомной энергетики, что и в дальнейшем создает серьезные риски для гражданского населения, региона и всего мира.

"Защита ядерных объектов во всем мире является критически важной и должна гарантироваться безусловно", - подчеркнул министр.