Главная » Новости » В мире

Дрон атаковал район АЭС "Барака" в ОАЭ, возник пожар

22:45 17.05.2026 Вс
2 мин
Что известно о последствиях удара неизвестного беспилотника?
aimg Константин Широкун
Дрон атаковал район АЭС "Барака" в ОАЭ, возник пожар Фото: дрон атаковал район АЭС "Барака" в ОАЭ (wikimedia.org)
Неизвестный беспилотник сегодня днем, 17 мая, атаковал электрогенератор в районе АЭС "Барака" в ОАЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal и Twitter МАГАТЭ.

"МАГАТЭ было проинформировано ОАЭ, что уровень радиации на АЭС "Барака" остается нормальным после того, как удар беспилотника этим утром вызвал пожар в электрогенераторе, расположенном в районе АЭС", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Отмечается, что аварийные дизельные генераторы сейчас обеспечивают электроэнергией третий блок АЭС.

"МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией и постоянно поддерживает связь с властями ОАЭ, и готово оказать помощь при необходимости", - добавили в агентстве.

Стоит отметить, что в ОАЭ не сообщили, кто именно запустил беспилотник. Отмечается, что четыре реактора АЭС "Барака" обеспечивают около четверти потребностей страны в электроэнергии.

Реакция МИД Украины

"Сегодняшняя атака на периметр АЭС "Барака" в ОАЭ, во время которой беспилотник попал в электрогенератор, является абсолютно неприемлемой. Украина решительно осуждает любые атаки, ставящие под угрозу безопасность ядерных объектов", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина уже более четырех лет подвергается целенаправленным российским ударам по энергетической инфраструктуре, в частности объектам атомной энергетики, что и в дальнейшем создает серьезные риски для гражданского населения, региона и всего мира.

"Защита ядерных объектов во всем мире является критически важной и должна гарантироваться безусловно", - подчеркнул министр.

Иран продолжает удары по ОАЭ и союзникам

Напомним, 10 мая системы противовоздушной обороны ОАЭ успешно уничтожили два иранских дрона. В результате инцидента жертв и пострадавших за последние часы не зафиксировано.

Также сообщалось, что 4 мая Иран возобновил атаки на Объединенные Арабские Эмираты, применив четыре ракеты и беспилотники. Тогда три ракеты удалось сбить над территориальными водами страны, а одна упала в море.

Как отмечалось, для усиления защиты неба Израиль передал ОАЭ современные системы ПВО, среди которых лазерная установка Iron Beam и система обнаружения беспилотников Spectro.

Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
