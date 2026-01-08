Дрон атакував нафтовий танкер поблизу берегів Туреччини, - ЗМІ

Поблизу міста Кастамон на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", що перебував у Чорному морі під прапором Палау.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оrtadogu.
Зазначається, що танкер направлявся до російського порту Новоросійськ для завантаження нафтою. Внаслідок атаки пошкоджено верхню частину танкера, але ніхто з членів екіпажу не постраждав. Після аварійного сигналу з судна на місце події були направлені команди Берегової охорони.
Пошкоджений танкер буксирують до порту Інеболу для детального огляду та вжиття заходів безпеки. Джерело нападу та масштаби пошкоджень будуть з'ясовані після технічних оглядів у порту.
За даними видання, хоча офіційних заяв щодо джерела інциденту не було зроблено, характер нападу та безпекова ситуація в регіоні ретельно відслідковуються контролюючими органами Туреччини.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ повідомляло, що два танкери "тіньового флоту" Росії - Kairos та Virat - уразили безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною. Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.
Перед цим стало відомо, що у Чорному морі неподалік протоки Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії, внаслідок чого судна загорілися.
Загалом, За останні тижні грудня українські дрони атакували чотири нафтові танкери, пов’язані з російським "тіньовим флотом", який допомагає Москві обходити міжнародні санкції.
Три судна були уражені морськими дронами в Чорному морі, ще одне - повітряними дронами в Середземному морі, більш ніж за 1200 миль від України.