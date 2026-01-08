RU

Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дрон атаковал нефтяной танкер у берегов Турции, - СМИ

Фото: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи берегов Турции (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нефтяной танкер "Эльбус" под флагом Палау, плывший в Черном море у побережья Турции, вблизи города Кастамон, был атакован дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Огтаԁогу.

Отмечается, что танкер направлялся в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью. В результате атаки повреждена верхняя часть танкера, но никто из членов экипажа не пострадал. После аварийного сигнала с судна на место происшествия были направлены команды Береговой охраны.

Поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу для детального осмотра и принятия мер безопасности. Источник нападения и масштабы повреждений будут выяснены после технических осмотров в порту.

По данным издания, хотя официальных заявлений относительно источника инцидента не было сделано, характер нападения и ситуация с безопасностью в регионе тщательно отслеживаются контролирующими органами Турции.

 

Что предшествовало

Напомним, недавно РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что два танкера "теневого флота" России - Kairos и Virat - поразили беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Перед этим стало известно, что в Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России, в результате чего суда загорелись.

В общем, за последние недели декабря украинские дроны атаковали четыре нефтяных танкера, связанные с российским "теневым флотом", который помогает Москве обходить международные санкции.

Три судна были поражены морскими дронами в Черном море, еще одно - воздушными дронами в Средиземном море, более чем в 1200 милях от Украины.

