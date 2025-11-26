ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрісколл заявив Україні, що США не допоможуть "виправити ситуацію" на полі бою, - ЗМІ

Середа 26 листопада 2025 16:47
UA EN RU
Дрісколл заявив Україні, що США не допоможуть "виправити ситуацію" на полі бою, - ЗМІ Фото: Ден Дрісколл (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що можливості НАТО виправити "плачевну" для України ситуацію на полі бою обмежені. Він вважає, що Києву доведеться "піти на поступки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Видання із посиланням на джерело пише, що передача Дрісколлом початкового мирного плану президентові України Володимиру Зеленському супроводжувалася "суворим повідомленням".

"Послухайте, ось яка реальність ситуації. Україна зараз перебуває у невигідному становищі. США і НАТО мають обмежені можливості для того, щоб змінити вашу невигідну ситуацію на полі бою, і нинішній курс є нестійким. Тому доведеться піти на жорсткі поступки", - процитувало джерело міністра армії США.

Нагадаємо, минулого тижня Ден Дрісколл попередив українських офіційних осіб у Києві про важку ситуацію на полі бою для ЗСУ. За його словами, українські військові зазнають неминучої поразки від російських військ.

Міністр армії США заявив, що Росія здатна вести бойові дії нескінченно. Він додав, що в майбутньому ситуація для України буде тільки погіршуватися, тому Києву краще зараз укладати мирну угоду.

Мирний план США

Нагадаємо, близько тижня тому західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що США розробили новий мирний план щодо завершення війни в Україні.

Києву представили документ, який складався з 28 пунктів, деякі з яких були доволі болючими для України. Через це 23 листопада в Женеві відбулася зустріч між делегаціями США, України та ЄС для доопрацювання мирного плану.

Financial Times повідомило, що план з 28 пунктів скоротили до 19, хоча президент США Дональд Трамп натякнув, що насправді у ньому тепер 22 пункти.

Після Женеви США та Україна повідомили про створення рамкового документу. Затвердження остаточного варіанту відбудеться під час зустрічі лідерів двох країн.

Зазначимо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що зустріч президента України з американським колегою можлива вже 27 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Сполучені Штати Америки Україна Війна в Україні мирний план США
Новини
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України