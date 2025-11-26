Дрісколл заявив Україні, що США не допоможуть "виправити ситуацію" на полі бою, - ЗМІ

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що можливості НАТО виправити "плачевну" для України ситуацію на полі бою обмежені. Він вважає, що Києву доведеться "піти на поступки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post .

"Послухайте, ось яка реальність ситуації. Україна зараз перебуває у невигідному становищі. США і НАТО мають обмежені можливості для того, щоб змінити вашу невигідну ситуацію на полі бою, і нинішній курс є нестійким. Тому доведеться піти на жорсткі поступки ", - процитувало джерело міністра армії США.

Нагадаємо, минулого тижня Ден Дрісколл попередив українських офіційних осіб у Києві про важку ситуацію на полі бою для ЗСУ. За його словами, українські військові зазнають неминучої поразки від російських військ.

Міністр армії США заявив, що Росія здатна вести бойові дії нескінченно. Він додав, що в майбутньому ситуація для України буде тільки погіршуватися, тому Києву краще зараз укладати мирну угоду.

Мирний план США

Нагадаємо, близько тижня тому західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що США розробили новий мирний план щодо завершення війни в Україні.

Києву представили документ, який складався з 28 пунктів, деякі з яких були доволі болючими для України. Через це 23 листопада в Женеві відбулася зустріч між делегаціями США, України та ЄС для доопрацювання мирного плану.

Financial Times повідомило, що план з 28 пунктів скоротили до 19, хоча президент США Дональд Трамп натякнув, що насправді у ньому тепер 22 пункти.

Після Женеви США та Україна повідомили про створення рамкового документу. Затвердження остаточного варіанту відбудеться під час зустрічі лідерів двох країн.

Зазначимо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що зустріч президента України з американським колегою можлива вже 27 листопада.