Дрисколл заявил Украине, что США не помогут "исправить ситуацию" на поле боя, - СМИ

Среда 26 ноября 2025 16:47
Дрисколл заявил Украине, что США не помогут "исправить ситуацию" на поле боя, - СМИ Фото: Дэн Дрисколл (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что возможности НАТО исправить "плачевную" для Украины ситуацию на поле боя ограничены. Он считает, что Киеву придется "пойти на уступки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Издание со ссылкой на источник пишет, что передача Дрисколлом первоначального мирного плана президенту Украины Владимиру Зеленскому сопровождалась "суровым сообщением".

"Послушайте, вот какова реальность ситуации. Украина сейчас находится в невыгодном положении. США и НАТО имеют ограниченные возможности для того, чтобы изменить вашу невыгодную ситуацию на поле боя, и нынешний курс является неустойчивым. Поэтому придется пойти на жесткие уступки", - процитировал источник министра армии США.

Напомним, на прошлой неделе Дэн Дрисколл предупредил украинских официальных лиц в Киеве о тяжелой ситуации на поле боя для ВСУ. По его словам, украинские военные потерпят неизбежное поражение от российских войск.

Министр армии США заявил, что Россия способна вести боевые действия бесконечно. Он добавил, что в будущем ситуация для Украины будет только ухудшаться, поэтому Киеву лучше сейчас заключать мирное соглашение.

Мирный план США

Напомним, около недели назад западные СМИ обнародовали информацию, что США разработали новый мирный план по завершению войны в Украине.

Киеву представили документ, который состоял из 28 пунктов, некоторые из которых были довольно болезненными для Украины. Поэтому 23 ноября в Женеве состоялась встреча между делегациями США, Украины и ЕС для доработки мирного плана.

Financial Times сообщило, что план с 28 пунктов сократили до 19, хотя президент США Дональд Трамп намекнул, что на самом деле в нем теперь 22 пункта.

После Женевы США и Украина сообщили о создании рамочного документа. Утверждение окончательного варианта состоится во время встречи лидеров двух стран.

Отметим, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что встреча президента Украины с американским коллегой возможна уже 27 ноября.

