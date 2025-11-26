Міністр армії США попередив Україну про неминучу поразку, - NBC News

Міністр армії США Ден Дрісколл попередив українських офіційних осіб у Києві, що ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами джерел, Дрісколл під час візиту до Києва минулого тижня сказав українським колегам, що росіяни нарощують масштаб і темп своїх повітряних атак.

Він попередив, що РФ здатна вести бойові дії нескінченно. Як стверджував міністр, згодом ситуація в Україні буде тільки погіршуватися, тому домовитися про мирне врегулювання краще зараз, ніж опинитися в майбутньому в ще більш слабкому становищі.

Крім того, делегація США заявила, що американська оборонна промисловість не зможе продовжувати постачати Україні зброю та засоби ППО в обсягах, необхідних для захисту інфраструктури та населення країни.

За словами двох джерел, попередження Дрісколла прозвучало після того, як той представив підтриманий США мирний план, який офіційні особи Києва розцінили як капітуляцію перед Москвою.

"Посол був здебільшого таким: ви програєте і вам потрібно прийняти угоду", - сказало одне з джерел.

Розбіжності в команді Трампа

Зустріч Дрісколла з українською стороною була частиною зусиль деяких посадовців адміністрації Трампа чинити тиск на Україну, щоб змусити її невідкладно прийняти нову мирну пропозицію, навіть незважаючи на те, що документ включав максималістські вимоги Росії та вимагав болісних поступок з боку уряду Києва.

Таку інформацію виданню сказали кілька чинних і колишніх західних чиновників.

Водночас NBC зазначає, що Україна ввічливо відмовилася підписати мирний план у тому вигляді, в якому його було представлено, і пропозицію було суттєво переглянуто з моменту переговорів із Дрисколлом.

Як пише NBC, ця зустріч стала лише черговим прикладом давньої розбіжності всередині команди Трампа щодо того, як закінчити війну в Україні.

Цей розкол пов'язаний із політичним суперництвом, що насувається, між двома колишніми сенаторами і потенційними кандидатами в президенти, які готуються до боротьби за посаду президента 2028 року. Йдеться про віцепрезидента США Джей Ді Венса і держсекретаря США Марко Рубіо.

За словами низки чинних і колишніх чиновників, один табір, куди входять Венс, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та інші офіційні особи, вважає Україну головною перешкодою на шляху до миру і виступає за використання важелів тиску США, щоб змусити Київ піти на серйозні компроміси.

Інший табір, представлений Рубіо та іншими офіційними особами, вважає Росію винною на початку вторгнення і заявляє, що Москва відступить тільки в тому разі, якщо їй доведеться заплатити за свою агресію санкціями та іншими видами тиску.

Сам Трамп - тоді як його заступники, а також законодавці-республіканці та європейські лідери змагаються за його увагу - вагається у своїх судженнях щодо того, як розв'язати конфлікт.