У ДР Конго сталося потужне виверження вулкана, евакуюють населення
У Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго. Він знаходиться поруч з великим містом Гома,
Населення міста становить 1,5 млн осіб. Однією з особливостей вулкана Ньірагонго є те, що лава дуже швидко поширюється.
Причина надтекучості лави полягає в особливому хімічному складі. Вулканічні потоки можуть поширюватися зі схилів вулкана зі швидкістю до 96 км/год.
Ньірагонго, як діючий вулкан, є частиною рифту Альбертін, його висота становить 3 470 метрів. Його виверження часто завдають шкоди місцевому населенню та довколишнім містам. Найбільші втрати за історію спостереження склали 600 осіб, це сталося в 1977 році.
Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.— MONUSCO (@MONUSCO) May 22, 2021
La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne
Минулого разу виверження Ньірагонго відбулося в 2016 році.
Нагадаємо, в Російській Федерації на Камчатці раніше вивергався вулкан Ключевська Сопка. Виверження вулкана почалося ще 4 березня.
Крім того, повітряний простір на Сицилії було заблоковано через чергове виверження вулкана Етна. Хмара від виверження досягла висоти в дев'ять кілометрів.
Раніше повідомлялося, що на початку березня у Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів.
Крім того, 2 березня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія.