ДПСУ про заяви Лукашенка: ситуація на кордоні з Білоруссю без змін

Ситуація на кордоні України з Білоруссю не змінилася. Українські прикордонники не фіксують переміщення техніки та військ.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що нібито до кордону з Україною перекинули "третину армії" Білорусі.
При цьому самопроголошений президент звинуватив Україну у нібито агресивній політиці та зосередженні сил біля білоруського кордону. За його словами, йдеться аж про понад 120 тисяч українських військових.
Тиждень тому лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору Білорусі. Він стверджував, що нібито українські дрони залетіли до Білорусі і їх знищила ППО.
Лукашенко заявив, що нібито Білорусь буде відповідати на провокації. Після цього він наказав відправити у прикордонні Гомельську та Мозирську області війська та техніку - РСЗВ "Полонез" та ракетні комплекси "Іскандер".
При цьому українські прикордонники наголошували, що не фіксують змін на кордоні з Білоруссю, зокрема щодо переміщення військової техніки.
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