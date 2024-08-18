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ДПСУ про заяви Лукашенка: ситуація на кордоні з Білоруссю без змін

Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Ситуація на кордоні України з Білоруссю не змінилася. Українські прикордонники не фіксують переміщення техніки та військ.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що нібито до кордону з Україною перекинули "третину армії" Білорусі.

При цьому самопроголошений президент звинуватив Україну у нібито агресивній політиці та зосередженні сил біля білоруського кордону. За його словами, йдеться аж про понад 120 тисяч українських військових.

 

Що цьому передувало

Тиждень тому лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору Білорусі. Він стверджував, що нібито українські дрони залетіли до Білорусі і їх знищила ППО.

Лукашенко заявив, що нібито Білорусь буде відповідати на провокації. Після цього він наказав відправити у прикордонні Гомельську та Мозирську області війська та техніку - РСЗВ "Полонез" та ракетні комплекси "Іскандер".

При цьому українські прикордонники наголошували, що не фіксують змін на кордоні з Білоруссю, зокрема щодо переміщення військової техніки.

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