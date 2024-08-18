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ГПСУ о заявлениях Лукашенко: ситуация на границе с Беларусью без изменений

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Ситуация на границе Украины с Беларусью не изменилась. Украинские пограничники не фиксируют перемещение техники и войск.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь без изменений. Мы не наблюдаем увеличения техники или личного состава белорусских подразделений рядом с нашей границей", - отметил он.

Напомним, сегодня, 18 августа, лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что якобы на границу с Украиной перебросили "треть армии" Беларуси.

При этом самопровозглашенный президент обвинил Украину в якобы агрессивной политике и сосредоточении сил возле белорусской границы. По его словам, речь идет о более чем 120 тысячах украинских военных.

 

 

Что этому предшествовало

Неделю тому назад лидер белорусского режима Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси. Он утверждал, что якобы украинские дроны залетели в Беларусь и их уничтожила ПВО.

Лукашенко заявил, что якобы Беларусь будет отвечать на провокации. После этого он приказал отправить в приграничные Гомельскую и Мозырскую области войска и технику - РСЗО "Полонез" и ракетные комплексы "Искандер".

При этом украинские пограничники отмечали, что не фиксируют изменения на границе с Беларусью, в частности, по перемещению военной техники.

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