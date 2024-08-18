ГПСУ о заявлениях Лукашенко: ситуация на границе с Беларусью без изменений

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь без изменений. Мы не наблюдаем увеличения техники или личного состава белорусских подразделений рядом с нашей границей", - отметил он.

Напомним, сегодня, 18 августа, лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что якобы на границу с Украиной перебросили "треть армии" Беларуси.

При этом самопровозглашенный президент обвинил Украину в якобы агрессивной политике и сосредоточении сил возле белорусской границы. По его словам, речь идет о более чем 120 тысячах украинских военных.