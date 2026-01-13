В ДПСУ показали відео роботи операторів дронів на фронті: знищили російський радар

"Аеророзвідники-оператори РУБпАК "СТРІКС" 4 прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони методично і точно знищують бойові ресурси ворога на Південно-Слобожанському напрямку", - сказано у повідомленні.

Зокрема оператори FPV-дронів "СТРІКС" за даними аеророзвідки знищили радарний комплекс "Муром-М", дві антени зв'язку та автомобіль супроводу з особовим складом. Також ударами дронів пошкоджено два танки ворога.

В ДПСУ показали відео ударів по російських окупантах. Окрім знищення техніки - на відео багато моментів ураження живої сили російських окупантів.