Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В ДПСУ показали відео роботи операторів дронів на фронті: знищили російський радар

Ілюстративне фото: оператори FPV-дронів ДПСУ зібрали багатий "врожай" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Державній прикордонній службі показали, як оператори БПЛА з лав прикордонників знищують росіян на фронті. Серед знищеної ворожої техніки - дороговартісний російський радар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Аеророзвідники-оператори РУБпАК "СТРІКС" 4 прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони методично і точно знищують бойові ресурси ворога на Південно-Слобожанському напрямку", - сказано у повідомленні.

Зокрема оператори FPV-дронів "СТРІКС" за даними аеророзвідки знищили радарний комплекс "Муром-М", дві антени зв'язку та автомобіль супроводу з особовим складом. Також ударами дронів пошкоджено два танки ворога.

В ДПСУ показали відео ударів по російських окупантах. Окрім знищення техніки - на відео багато моментів ураження живої сили російських окупантів.

 

Зазначимо, що у вівторок, 13 січня, у Чорному морі біля російського узбережжя невідомі дрони атакували три нафтові танкери, що належать Греції. Судна прямували до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму для завантаження нафти.

В цей же день вночі Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти в окупованому Маріуполі та знищили склад боєприпасів у Макіївці. А Генштаб підтвердив ракетно-дроновий удар по виробництву БПЛА в Таганрозі - було уражено цехи заводу "Атлант-Аеро".

Війна в Україні