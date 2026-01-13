В ГПСУ показали видео работы операторов дронов на фронте: уничтожили российский радар

"Аэроразведчики-операторы РУБпАК "СТРИКС" 4 пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны методично и точно уничтожают боевые ресурсы врага на Южно-Слобожанском направлении", - сказано в сообщении.

В частности операторы FPV-дронов "СТРИКС" по данным аэроразведки уничтожили радарный комплекс "Муром-М", две антенны связи и автомобиль сопровождения с личным составом. Также ударами дронов повреждены два танка врага.

В ГПСУ показали видео ударов по российским оккупантам. Кроме уничтожения техники - на видео много моментов поражения живой силы российских оккупантов.