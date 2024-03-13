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Міноборони Білорусі оголосило тиждень резервістів. Кількість зборів збільшилася

Україна, Середа 13 березня 2024 17:51
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Міноборони Білорусі оголосило тиждень резервістів. Кількість зборів збільшилася Фото: в Білорусі збільшилася кількість зборів резервістів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За останні дні військкоматами Мінська, а також Могильовської, Мінської та Брестської областей повідомлялося про відправлення резервістів на військові збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, в низці військових частин почалися військові збори з резервістами.

Відомо, що наразі збори проходять у:

  • 6-й механізованій бригаді;
  • 11-й механізованій бригаді;
  • 74-му полку зв'язку;
  • 557-й інженерній бригаді;
  • 2400-му батальйоні зв'язку.

Загалом же за останні дні на військові збори військкоматами було направлено понад 200 резервістів. У реальності їхня кількість буде більшою, тому що у відкритих джерелах публікують уривчасті дані про проведені збори.

Міністерство оборони РБ не повідомило про кількість резервістів, яких планує призвати на військові збори у 2024 року. Минулого року планувалося призвати на збори 9 000 осіб. Однак заявлений ліміт було значно перевищено.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у широкомасштабній війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі.

Також у травні 2023 року міністри оборони Росії та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі. При цьому Олександр Лукашенко тоді заявляв, що тактична ядерна зброя Москви, нібито "ніколи не буде використана".

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося цілком залучити білоруську армії до війни проти України. Але українські військові відстежують це.

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