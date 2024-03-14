ГПСУ: граница с Беларусью контролируется, а с территории РФ остается угроза ДРГ

Ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется. В то же время, остается угроза со стороны диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Граница с Беларусью

Как рассказал Демченко, ситуация на двух направлениях полностью отличается. Обстановка на границе с Беларусью контролируемая. По ту сторону или в приграничье не зафиксировано перемещение или нахождение сильной группировки, несмотря на учения, которые проводятся, или же были анонсированы.

"Но, конечно, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, поэтому постоянно наращиваются и инженерные укрепления у линии границы, и фортификационные укрепления в приграничье", - отметил Демченко.

Россия не имеет достаточных сил на территории Беларуси, чтобы повторить вторжение.

Граница с Россией

На границе с Россией ситуация несколько иная. В первую очередь, речь идет об обстрелах, которые страна-террорист не прекращает осуществлять по территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Враг применяет все возможное вооружение, в том же числе авиацию, а также ударные дроны. Из-за обстрелов страдают гражданские, поскольку россияне бьют по населенным пунктам.

В том же числе остается угроза со стороны ДРГ. По-прежнему, по словам Демченко, наиболее активным направлением остается Сумская область. Иногда враг пытается совершать "вылазки" в Харьковскую область.

"Но наши воины хорошо понимают эту угрозу, поэтому и происходят постоянные тренировки, взаимодействие, налаживание взаимодействия между подразделениями, которые стоят рядом, чтобы все составляющие имели одно направление, чтобы отслеживать попытки захода ДРГ. В том числе используются технические средства, в частности БпЛА, чтобы заблаговременно разоблачать врага, и сразу по таким группам открывается огонь", - резюмировал Демченко.

Российские ДРГ

Как рассказывал бывший командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

По словам Демченко, враг продолжает использовать диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию. Самым активным направлением для ДРГ остается Сумская область. Впрочем, случаи их разоблачения не прекращаются в Харьковской и Черниговской областях.