ДПСУ про кадри "Іскандерів": РФ немає сил для вторгнення з Білорусі, але можливі провокації

У Росії недостатньо сил в Білорусі, щоб здійснити нове повномасштабне вторгнення на Україну. Однак попри це не можна виключати провокацій, як це було з кадрами "Іскандерів" в Калінинграді.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Навіть попри те, що російських сил на території Білорусі зараз недостатньо зробити якесь повторне повномасштабне вторгнення на територію України, але не можна виключати ні провокації, ні інформаційного впливу, як це до прикладу було зроблено щодо "Іскандерів" і тих кадрів, які поширила Росія", - сказав Демченко.

Він уточнив, що ці кадри РФ поширила для того, щоб демонструвати свою силу та інформаційно впливати на країни Європи.

У свою чергу задача України полягає в оцінці всього, що відбувається, щоб к разі чого вчасно відреагувати дії ворога.

"Наша задача - оцінювати все, що відбувається на території Білорусі, щоб вчасно можна було відреагувати на будь-які дії, які можуть будуть здійснені проти нашої держави", - резюмував речник ДПСУ.