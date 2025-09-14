ua en ru
ГПСУ о кадрах "Искандеров": у РФ нет сил для вторжения из Беларуси, но провокации возможны

Воскресенье 14 сентября 2025 17:11
ГПСУ о кадрах "Искандеров": у РФ нет сил для вторжения из Беларуси, но провокации возможны Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Эдуард Ткач

У России недостаточно сил в Беларуси, чтобы осуществить новое полномасштабное вторжение на Украину. Однако несмотря на это нельзя исключать провокаций, как это было с кадрами "Искандеров" в Калининграде.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Даже несмотря на то, что российских сил на территории Беларуси сейчас недостаточно сделать какое-то повторное полномасштабное вторжение на территорию Украины, но нельзя исключать ни провокации, ни информационного воздействия, как это к примеру было сделано относительно "Искандеров" и тех кадров, которые распространила Россия", - сказал Демченко.

Он уточнил, что эти кадры РФ распространила для того, чтобы демонстрировать свою силу и информационно влиять на страны Европы.

В свою очередь задача Украины заключается в оценке всего происходящего, чтобы в случае чего вовремя отреагировать действия врага.

"Наша задача - оценивать все, что происходит на территории Беларуси, чтобы вовремя можно было отреагировать на любые действия, которые могут быть осуществлены против нашего государства", - резюмировал представитель ГПСУ.

Что предшествовало

Напомним, что с 12 по 16 сегодня Россия и Беларусь проводят военные учения под названием "Запад-2025". Вчера в Беларуси заявляли, что на совместных учениях с россиянами хотят отработать планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник".

Кроме того, вчера в соцсетях распространились кадры, согласно которым, РФ, вероятно, перебросила ОТРК "Искандер" в Калининградскую область. Судя по тому, где стоял комплекс, с того места он может представлять угрозу для шести стран НАТО.

Подробнее о случившемся - читайте в материале РБК-Украина.

