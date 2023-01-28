У ДТЕК розповіли, як завтра відключатимуть світло у чотирьох регіонах

У неділю, 28 січня, світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відключатимуть за графіком. При цьому ситуація з електроенергією в Одеській області залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

При цьому в Одеській області тривають екстрені відключення світла через руйнування внаслідок російської атаки.

"Такі ліміти дозволяють використовувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - сказано у повідомленні ДТЕК.

За даними компанії, завтра обмеження споживання встановлять на таких рівнях

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 січня у Харкові можуть застосувати аварійні відключення світла.

Також ми писали, що найскладніша ситуація зі світлом зараз спостерігається в Одеській області.

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