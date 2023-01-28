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У ДТЕК розповіли, як завтра відключатимуть світло у чотирьох регіонах

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Субота 28 січня 2023 20:02
У ДТЕК розповіли, як завтра відключатимуть світло у чотирьох регіонах Фото: у ДТЕК розповіли, як завтра відключатимуть світло у чотирьох регіонах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 28 січня, світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відключатимуть за графіком. При цьому ситуація з електроенергією в Одеській області залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, завтра обмеження споживання встановлять на таких рівнях

  • Київ - вдень 955 МВт/вночі 669 МВт;
  • Київська область - вдень 682 МВт/вночі 615 МВт;
  • Дніпропетровська область - вдень 1159 МВт/вночі 1208 МВт.

"Такі ліміти дозволяють використовувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - сказано у повідомленні ДТЕК.

При цьому в Одеській області тривають екстрені відключення світла через руйнування внаслідок російської атаки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 січня у Харкові можуть застосувати аварійні відключення світла.

Також ми писали, що найскладніша ситуація зі світлом зараз спостерігається в Одеській області.

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ДТЕК Київ Одеса Київська область Дніпропетровська область вимкнення світла Електроенергія
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