У ДТЕК розповіли, як завтра відключатимуть світло у чотирьох регіонах
У неділю, 28 січня, світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відключатимуть за графіком. При цьому ситуація з електроенергією в Одеській області залишається складною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За даними компанії, завтра обмеження споживання встановлять на таких рівнях
- Київ - вдень 955 МВт/вночі 669 МВт;
- Київська область - вдень 682 МВт/вночі 615 МВт;
- Дніпропетровська область - вдень 1159 МВт/вночі 1208 МВт.
"Такі ліміти дозволяють використовувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - сказано у повідомленні ДТЕК.
При цьому в Одеській області тривають екстрені відключення світла через руйнування внаслідок російської атаки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 січня у Харкові можуть застосувати аварійні відключення світла.
Також ми писали, що найскладніша ситуація зі світлом зараз спостерігається в Одеській області.
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