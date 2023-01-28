В ​​"Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом. Найскладніше в Одеській області

В Україні станом на 28 січня обсяг споживання електроенергії дещо зменшився, що характерно для вихідних. Але дефіцит все ще значний, в Одеській області залишається найскладніша ситуація зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укренерго".

Як пояснює оператор, остання атака росіян завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій.

"В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - пояснюють в "Укренерго".

Щодо обмеження споживання, то сьогодні всіх обленерго доведені ліміти, які діють упродовж доби.

Наразі триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. При цьому найскладніша ситуація фіксується в Одеській області, де через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше.

Зазначимо, що про планові та екстрені відключення світла у різних областях на сьогодні можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україні цьогоріч потрібні мільярди доларів для швидкого відновлення енергетики.

Також ми писали про те, коли Одеса та область можуть повернутися до графіків відключення світла.

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