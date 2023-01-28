В ДТЭК рассказали, как завтра будут отключать свет в четырех регионах

В воскресенье, 28 января, свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях будут отключать по графику. При этом ситуация с электроэнергией в Одесской области остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

При этом в Одесской области продолжаются экстренные отключения света из-за разрушений в результате российской атаки.

"Такие лимиты позволяют использовать графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - сказано в сообщении ДТЭК.

По данным компании, завтра ограничения потребления установят на таких уровнях:

Напомним, ранее стало известно, что 29 января в Харькове могут применить аварийные отключения света.

Также мы писали, что самая сложная ситуация со светом сейчас наблюдается в Одесской области.

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