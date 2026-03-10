Дозвіл США не допоміг: найбільший банк Індії остерігається платежів за нафту з РФ

Найбільший кредитор Індії не знає, скільки триватиме тимчасове зняття обмежень імпорт нафти країни-агресорки. Банк не виключає, що така активність може мати наслідки, адже він володіє кредитним портфелем на світових ринках. Крім того, він побоюється й репутаційних ризиків.

Джерела видання розповіли, що тимчасове пом'якшення санкцій США мало сприяє відновленню фінансових каналів, які підтримують закупівлю російської нафти Індією.

SBI дотримується обережності й через бажання захистити свою частку в бізнесі США (26% міжнародного кредитного портфеля) на тлі загострення геополітичної напруженості.

Агентство зазначає, що деякі індійські банки були готові розглянути фінансування закупівель нафти країни-агресорки наприкінці 2025 року. Але такий крок розглядався за умови, що вони не потраплять до чорного списку та не вийдуть за межі вимог санкцій.

Відмова Індії від російських енергоносіїв

Нагадаємо, Міністерство фінансів США видало Індії тимчасове звільнення на 30 днів, яке дозволяє купувати російську нафту, що наразі стоїть у порту чи в морі.