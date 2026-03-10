Разрешение США не помогло: крупнейший банк Индии остерегается платежей за нефть из РФ

Крупнейший кредитор Индии не знает, сколько продлится временное снятие ограничений на импорт нефти страны-агрессора. Банк не исключает, что такая активность может иметь последствия, ведь он владеет кредитным портфелем на мировых рынках. Кроме того, он опасается и репутационных рисков.

Источники издания рассказали, что временное смягчение санкций США мало способствует восстановлению финансовых каналов, которые поддерживают закупку российской нефти Индией.

SBI соблюдает осторожность и из-за желания защитить свою долю в бизнесе США (26% международного кредитного портфеля) на фоне обострения геополитической напряженности.

Агентство отмечает, что некоторые индийские банки были готовы рассмотреть финансирование закупок нефти страны-агрессора в конце 2025 года. Но такой шаг рассматривался при условии, что они не попадут в черный список и не выйдут за пределы требований санкций.

Отказ Индии от российских энергоносителей

Напомним, Министерство финансов США выдало Индии временное освобождение на 30 дней, которое позволяет покупать российскую нефть, которая сейчас стоит в порту или в море.