У Вроцлаві затримали підозрюваних у нападі на пару українців, - Сибіга

Правоохоронці Польщі блискавично відреагували на злочин проти українців та затримали двох підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х.

У Вроцлаві затримали нападників на українців

Сибіга повідомив, що 27 липня польські правоохоронці затримали двох осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві.

"Третього шукають. Очікуємо на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання винних", - зазначив т. в.о. міністра.

Фото: двох нападників на українців у Вроцлаві затримали (поліція Вроцлава)

Сибіга подякував за оперативну, принципову й своєчасну реакцію:

польській владі,

правоохоронним органам,

Президенту Вроцлава Яцеку Сутрику.

Чиновник зазначив, що Україна уважно стежитиме за перебігом цієї справи та забезпечуватиме необхідне консульське сприяння постраждалим громадянам України.

Сибіга закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, що перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях.

"Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога", - резюмував Сибіга.

Напад у Вроцлаві

Сьогодні стало відомо, що дівчину та її хлопця жорстоко побили у Вроцлаві троє молодиків.

За інформацією медіа та соціальних мереж, унаслідок нового інциденту постраждали громадяни України. Сибіга доручив Генеральному консульству України терміново вжити заходів реагування.

Консульство направило офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Республіки Польща.