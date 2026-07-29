ua en ru
Ср, 29 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Разрешение на ненависть": в Польше вспыхнул новый скандал из-за притеснений украинцев

10:01 29.07.2026 Ср
2 мин
Польские власти пытаются найти виновных
aimg Юлия Капитонова
"Разрешение на ненависть": в Польше вспыхнул новый скандал из-за притеснений украинцев Фото: Адам Шлапка, представитель правительства Польши (facebook.com/adamszlapka)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Увеличение количества случаев насилия в отношении украинцев в Польше связано с риторикой и действиями политиков правого толка.

С такими публичными обвинениями выступил представитель правительства Польши Адам Шлапка, сообщает РБК-Украина.

По убеждению Шлапки, именно лагерь "Объединенной правой" сформировал в стране атмосферу безнаказанности.

Таким образом, он отреагировал на заявления канцелярии президента Польши о том, что правительство не может решить проблему роста агрессии.

Шлапка также заявил, что лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский привел в польскую политику представителей радикалов.

На этом фоне он подчеркнул, что некоторые политики правого толка все чаще используют риторику, близкую к заявлениям ультраправого националиста с пророссийскими взглядами Гжегожа Брауна.

"Все это действия, которые в публичном пространстве фактически дают разрешение на ненависть", - добавил спикер правительства Польши.

Более того, Шлапка не скрывал своего возмущения поведением президента Кароля Навроцкого.

Он обратил внимание на то, что глава государства просто игнорирует недавние случаи агрессии.

"Это просто варварские действия со стороны политиков. Их последствия очень жестокие, но мы будем бороться с этим со всей бескомпромиссностью", - пообещал спикер польского правительства.

Напомним, 27 июля в польском Вроцлаве молодые люди жестоко избили украинку и ее парня.

Впоследствии стало известно, что подозреваемых в нападении на пару украинцев смогли задержать.

Ранее РБК-Украина также рассказывало, почему Туск экстренно обратился к Навроцкому и в чем его обвинил.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Кароль Навроцкий Украина
Новости
Рязань массово атаковали дроны: в городе вспыхнули Wildberries и НПЗ (фото, видео)
Рязань массово атаковали дроны: в городе вспыхнули Wildberries и НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Wildberries под атакой ВСУ: как удары по маркетплейсам парализуют российскую логистику
Александр Бердинских, Ульяна Безпалько Wildberries под атакой ВСУ: как удары по маркетплейсам парализуют российскую логистику