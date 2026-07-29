"Разрешение на ненависть": в Польше вспыхнул новый скандал из-за притеснений украинцев

Увеличение количества случаев насилия в отношении украинцев в Польше связано с риторикой и действиями политиков правого толка.

По убеждению Шлапки, именно лагерь "Объединенной правой" сформировал в стране атмосферу безнаказанности.

Таким образом, он отреагировал на заявления канцелярии президента Польши о том, что правительство не может решить проблему роста агрессии.

Шлапка также заявил, что лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский привел в польскую политику представителей радикалов.

На этом фоне он подчеркнул, что некоторые политики правого толка все чаще используют риторику, близкую к заявлениям ультраправого националиста с пророссийскими взглядами Гжегожа Брауна.

"Все это действия, которые в публичном пространстве фактически дают разрешение на ненависть", - добавил спикер правительства Польши.

Более того, Шлапка не скрывал своего возмущения поведением президента Кароля Навроцкого.

Он обратил внимание на то, что глава государства просто игнорирует недавние случаи агрессии.

"Это просто варварские действия со стороны политиков. Их последствия очень жестокие, но мы будем бороться с этим со всей бескомпромиссностью", - пообещал спикер польского правительства.