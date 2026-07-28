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Туск екстрено звернувся до Навроцького після нападу на українців у Вроцлаві

15:16 28.07.2026 Вт
2 хв
Польський прем’єр висунув президенту чітку вимогу
aimg Юлія Капітонова
Туск екстрено звернувся до Навроцького після нападу на українців у Вроцлаві Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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Президент Польщі Кароль Навроцький повинен розпочати рішучу боротьбу проти насильства в країні, внаслідок якого дедалі частіше потерпають і українські громадяни.

З такою вимогою виступив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

На переконання глави польського уряду, бандити, хулігани та вся культура насильства стають дедалі "зухвалішими й нахабнішими".

Туск також припустив, що однією з причин такої поведінки є політична підтримка всередині країни.

"Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів", - наголосив прем’єр.

На тлі останніх подій Туск вирішив звернутися безпосередньо до президента Польщі.

Він зауважив, що Навроцький більше не має права мовчати, а натомість повинен втрутитися та відреагувати на діяльність радикальних угруповань.

"Не залишайтеся байдужими. Ми знаємо, що байдужість є коренем злочину. Це ідеальне середовище для розквіту хуліганства, жорстоких злочинів і зла. Ми мусимо про це пам’ятати", - наголосив Туск.

Окрім того, він нагадав, що знущання над українськими громадянами є ударом пр інтересах самої Польщі. Саме тому глава уряду закликає поляків реагувати та негайно повідомляти про подібні випадки насильства.

Напад на українців у Вроцлаві

27 липня стало відомо, що у польському Вроцлаві молодики жорстоко побили українку та її хлопця.

Одразу після цього т. в. о. глави МЗС України Андрій Сибіга наказав Генеральному консульству терміново вжити заходів реагування.

Трохи пізніше з'ясувалося, що підозрюваних у нападі на пару українців врешті змогли затримати.

"Очікуємо на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання винних", - заявив Сибіга.

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Дональд Туск Україна Польща Кароль Навроцький
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