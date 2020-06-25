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Дожди уходят и возвращается жара: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     25.06.2020 - 08:00
Дожди уходят и возвращается жара: прогноз погоды на сегодня
Фото: облачно (unsplash.com/Artem Анохина)

В Киеве и области сегодня будет пасмурно, однако без осадков

Погода в Украине 25 июня улучшится, хотя в большинстве западных и некоторых южных областях еще будут идти дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской, Одесской областях и Крыму еще будут идти грозовые дожди. Однако на всей остальной территории Украины будет наблюдаться умеренная облачность.

В западных областях температура днем составит от +22 до +28 градусов тепла, а ночью от +13 до +17 градусов.

В центральных и северных областях температура ожидается от +25 до +29. Ночью столбики термометров опустятся до +15 +18 градусов.

В южных и восточных областях температура днем будет наблюдаться от +25 до +30 градусов тепла. Ночью будет в пределах от +14 +19 градусов тепла.

Дожди уходят и возвращается жара: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 25 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и в Киевской области сегодня будет пасмурно, однако без осадков. Температура воздуха днем составит +26 +28, а ночью +14 +17 градусов.

Дожди уходят и возвращается жара: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киевской области на 25 июня (meteo.gov.ru)

Напомним, в четырех западных областях ливни вызвали масштабное наводнение, затопило автомагистрали и дома.

Также РБК-Украина ранее вчера ночью уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ГидрометцентрПогода
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