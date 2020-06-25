Дощі відходять та повертається спека: прогноз погоди на сьогодні

Фото: хмарно (unsplash.com/Artem Anokhin)

У Києві та області сьогодні буде похмуро, однак без опадів

Погода в Україні 25 червня покращиться, хоча у більшості західних та у деяких південних областях ще йтимуть дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься від +22 до +30 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківський, Чернівецькій, Запорізькій Одеській областях та Криму ще будуть йти грозові дощі. Однак на всій іншій території України спостерігатиметься помірна хмарність.

У західних областях температура вдень становитиме від +22 до +28 градусів тепла, а вночі від +13 до +17 градусів.

У центральних та північних областях температура очікується від +25 до +29. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +18 градусів.

У південних та східних областях температура вдень буде спостерігатися від +25 до +30 градусів тепла. Вночі буде в межах від +14 +19 градусів тепла.

Фото: погода в Україні на 25 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та у Київській області сьогодні буде похмуро, однак без опадів. Температура повітря вдень складе +26 +28, а вночі +14 +17 градусів.

Фото: погода в Київській області на 25 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у чотирьох західних областях зливи спричинили масштабну повінь, затопило автомагістралі і будинки.

Також РБК-Україна раніше вчора вночі рівень води у річці Прут в межах міста Чернівці перейшов критичну позначку.

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Автор: Андрій Козловський