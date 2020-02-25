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Дождь, ветер и тепло до +11: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     25.02.2020 - 08:00
Дождь, ветер и тепло до +11: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в западных областях небольшой дождь

Погода в Украине 25 февраля ухудшится, небольшой дождь и ветер, температура воздуха будет колебаться от +4 до +11. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня в западных областях небольшой дождь, но температура воздуха поднимется до +7+11, ночью -1-3. На севере страны облачно, но без дождей, днем +3+6, а ночью -1-3.

Дождь, ветер и тепло до +11: прогноз погоды на сегодня

По данным синоптиков, в центре страны сегодня облачно и без осадков, днем +5+7, ночью 0-2. На востоке страны такая же погода, днем +4+6, ночью -1+1. В южных областях облачно, днем +7+9, а ночью -1+2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня в столице облачно, днем +4+6, а ночью 0-2.

Дождь, ветер и тепло до +11: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера в Украине был ураган. Из-за непогоды в Одессе погиб человек.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшилась, было объявлено штормовое предупреждение, сильные дожди и метели. Синоптики сообщали, что в связи с перемещением активного циклона, были осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки.

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