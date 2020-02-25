Дощ, вітер та тепло до +11: прогноз погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у західних областях невеликий дощ

Погода в Україні 25 лютого погіршиться, невеликий дощ та вітер, температура повітря коливається від +4 до +11. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у західних областях невеликий дощ, але температура повітря підніметься до +7+11, вночі -1-3. На півночі країни хмарно, але без дощів, вдень +3+6, а вночі -1-3.

За даними синоптиків, у центрі країни сьогодні хмарно і теж без опадів, вдень +5+7, вночі 0-2. На сході країни така ж сама погода, вдень +4+6, вночі -1+1. У південних областях хмарно, вдень +7+9, а вночі -1+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні в столиці хмарно, вдень +4+6, а вночі 0-2.

Нагадаємо, вчора в Україні був ураган. Через негоду в Одесі загинула людина.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 24 лютого різко погіршилася, було оголошено штормове попередження, сильні дощі та хуртовини. Синоптики повідомляли, що у зв'язку з переміщенням активного циклону, були опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях були місцями значні опади.