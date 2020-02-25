ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дощ, вітер та тепло до +11: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 08:00
Дощ, вітер та тепло до +11: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у західних областях невеликий дощ

Погода в Україні 25 лютого погіршиться, невеликий дощ та вітер, температура повітря коливається від +4 до +11. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у західних областях невеликий дощ, але температура повітря підніметься до +7+11, вночі -1-3. На півночі країни хмарно, але без дощів, вдень +3+6, а вночі -1-3.

Дощ, вітер та тепло до +11: прогноз погоди на сьогодні

За даними синоптиків, у центрі країни сьогодні хмарно і теж без опадів, вдень +5+7, вночі 0-2. На сході країни така ж сама погода, вдень +4+6, вночі -1+1. У південних областях хмарно, вдень +7+9, а вночі -1+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні в столиці хмарно, вдень +4+6, а вночі 0-2.

Дощ, вітер та тепло до +11: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора в Україні був ураган. Через негоду в Одесі загинула людина.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 24 лютого різко погіршилася, було оголошено штормове попередження, сильні дощі та хуртовини. Синоптики повідомляли, що у зв'язку з переміщенням активного циклону, були опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях були місцями значні опади.

Сильний вітер валить дерева і зриває дахи будинків: Україну накрила негода В Одесі вітер повалив десятки дерев, не ходять трамваї
Новини України Погодаветерснег
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся