Сильный ветер валит деревья и срывает крыши домов: Украину накрыла непогода

Фото: последствия непогода в Украине (dsns.gov.ua)

Спасатели просят не выходить на улицу без лишней необходимости

Из-за непогоды в Украине в некоторых областях частично повалены деревья на дороги, а также сорваны крыши зданий. Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

Николаевская область

Как сообщает местное издание "Новости N", в Николаеве из-за сильного ветра обрушилась часть пешеходного понтонного моста. Кроме того, сообщается, что на территории завода "Океан" ветер сдувает огромные краны. Кроме того, ветер валит деревья, срывает крыши зданий. В частности, ветер сорвал крышу школы №39 города Николаева.

По данным синоптиков, в ближайшее время ожидается усиление ветра до 35-38 м/с, объявлен красный уровень опасности.

Фото: novosti-n.org

Винницкая область

Из-за сильного ветра падение деревьев на проезжую часть зафиксировано в Литинском, Немировском, Липовецком районах и в Виннице. Кроме того, в результате сильного ветра в с. Стрижавка сорвана кровля с жилого дома, а в Жмеринском районе - с новостройки. Кроме того, в г. Ладыжин сорвана крыша с помещения автовокзала.

Львовская область

Сегодня утром в с. Теляж в результате осложнения погодных условий дерево упало на проезжую часть, что препятствовало движению транспорта.

Кроме того, во Львовской области из-за непогоды задерживаются пять поездов (№ 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород - Киев, № 141 Бахмут - Львов). Как сообщала пресс-служба "Укрзализныци", на железнодорожные пути упали деревья, в результате чего сбился график движения.

Фото: последствия непогоды в Украине (dsns.gov.ru)

Хмельницкая область

Из-за резкого ухудшения погодных условий, что сопровождалось сильными порывами ветра и дождем, на территории области зафиксировано 25 случаев падения деревьев на территории области.

Одесская область

Как сообщают местные СМИ, по состоянию на 13:00 в Одессе упало 48 деревьев, в городе затруднено движение транспорта.

Фото: последствия непогоды в Одессе (dumskaya.net)

Сильный ветер сорвал лист шифера с крыши закрытой после пожара гостиницы "Токио Стар".

Как сообщает "Думская", в Одессе из-за последствий непогоды не функционируют трамвайные маршруты №1, 3, 5, 7, 26,27,28, троллейбусные маршруты №7 и 9.

ОБНОВЛЕНО В 13:09. По состоянию на 13:00 в Одессе упало 48 деревьев на улицах Заболотного, Давида Ойстраха, проспекте Добровольского, Комитетской, Митракова, Жуковского, Троицкой, Шишова, Малой Арнаутской, Проховской, Николаевской дороге, Базарной, Бочарова, Артиллерийской, Польской, Екатерининской, Космонавтов, Ицхака Рабина, Довженко, Генерала Петрова, Садовой, Крымской, Керченской.

Аварийные бригады коммунальных служб устраняют последствия непогоды.

ОБНОВЛЕНО В 13:18. Прямо возле моста на улице Водопроводной ветер вырвал с корнем большое дерево. Движение транспорта от вокзала до «Красного креста» затруднено.