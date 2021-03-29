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Довыборы в ВР в Донецкой области: стал известен окончательный победитель

Автор: Андрей Василюк

ЦИК обработала 100% протоколов голосования на довыборах в Верховную раду в одномандатном избирательном округе №50. Победу с большим отрывом от оппонентов получил городской голова города Доброполье Андрей Аксенов.

Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

Андрей Аксенов набрал 65,6% голосов. Его ближайший оппонент Владимир Рыбин из "Партии Шария" имеет 13% голосов. На третьей позиции - Юлия Кузьменко из "Европейской солидарности" (6,69%).

Четвертое место занимает Виктория Шилова из политической партии "Держава" - 4,08%. Александр Бондаренко от партии "Слуга народа" набрал 3,02%.

Напомним, 28 марта 2021 года на двух одномандатных избирательных округах состоялись довыборы в Верховную раду Украины. Голосование проходило на округе №87 в Ивано-Франковской области и округе №50 в Донецкой области.

Согласно данным экзит-полла, на округе №50 в Донецкой области лидировал мэр города Доброполье Андрей Аксенов, который баллотировался от партии "Порядок". Он победил с большим преимуществом. На округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют кандидаты Александр Шевченко и Руслан Кошулинский. Дистанция между ними менее одного процента.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области зафиксировали семь нарушений во время голосования на довыборах в Верховную раду по округу №87. Среди нарушений - фотографирование бюллетеня.

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