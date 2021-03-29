Довибори у ВР в Донецькій області: став відомий остаточний переможець

ЦВК опрацювала 100% протоколів голосування на довиборах у Верховну раду в одномандатному виборчому окрузі №50 . Перемогу з великим відривом від опонентів здобув міський голова міста Добропілля Андрій Аксьонов.

Андрій Аксьонов набрав 65,6% голосів. Його найближчий опонент Володимир Рибін з "Партії Шарія" має 13% голосів. На третій позиції - Юлія Кузьменко з "Європейської солідарності" (6,69%).

Нагадаємо, 28 березня 2021 року на двох одномандатних виборчих округах відбулися довибори до Верховної ради України. Голосування проходило на окрузі №87 в Івано-Франківській області та окрузі №50 в Донецькій області.

Згідно з даними екзит-полу, на окрузі №50 у Донецькій області лідирував мер міста Добропілля Андрій Аксьонов, який балотувався від партії "Порядок". Він переміг з великою перевагою. На окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують кандидати Олександр Шевченко та Руслан Кошулинський. Дистанція між ними менше одного відсотка.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зафіксували сім порушень під час голосування на довиборах у Верховну раду по округу №87. Серед порушень - фотографування бюлетеня.