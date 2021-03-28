Довыборы в Раду по округу №87: зафиксировано 7 нарушений
В Ивано-Франковской области зафиксировали семь нарушений во время голосований на довыборах в Верховную раду по округу №87. Среди нарушений - фотографирование бюллетеня.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полциии в Ивано-Франковской области.
Семь нарушений полиция зафиксировала по состоянию на 13:00. Четыре из них обнаружили в Надворнянском районе, два - в Богородчанской ОТГ и одно - в Яремчанской ОТГ. По всем фактам проводится проверка.
Общественная сеть "Опора" рассказала, что на одном из участков в селе Дроботов Надворнянского района наблюдатели и глава избиркома услышали звук фотокамеры в кабинке для голосования. Гражданина попросили показать телефон и в нем оказалось фото заполненного бюллетеня. Полиции сообщили об инциденте, но правоохранители отпустили мужчину, поскольку на фото якобы был незаполненный бюллетень.
Напомним, явка на довыборах в Верховную раду Украины по состоянию на 12:00 на двух округах является очень низкой. Она не превышает 10%.
Подробнее о политических раскладах на довыборах в украинский парламент читайте в материале "Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде".