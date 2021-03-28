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Довыборы в Раду по округу №87: зафиксировано 7 нарушений

Новина українською → Ивано-Франковская область, Воскресенье 28 марта 2021 16:34
Довыборы в Раду по округу №87: зафиксировано 7 нарушений Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Ивано-Франковской области зафиксировали семь нарушений во время голосований на довыборах в Верховную раду по округу №87. Среди нарушений - фотографирование бюллетеня.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полциии в Ивано-Франковской области.

Семь нарушений полиция зафиксировала по состоянию на 13:00. Четыре из них обнаружили в Надворнянском районе, два - в Богородчанской ОТГ и одно - в Яремчанской ОТГ. По всем фактам проводится проверка.

Общественная сеть "Опора" рассказала, что на одном из участков в селе Дроботов Надворнянского района наблюдатели и глава избиркома услышали звук фотокамеры в кабинке для голосования. Гражданина попросили показать телефон и в нем оказалось фото заполненного бюллетеня. Полиции сообщили об инциденте, но правоохранители отпустили мужчину, поскольку на фото якобы был незаполненный бюллетень.

Напомним, явка на довыборах в Верховную раду Украины по состоянию на 12:00 на двух округах является очень низкой. Она не превышает 10%.

Подробнее о политических раскладах на довыборах в украинский парламент читайте в материале "Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде".

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